Полад Бюльбюльоглу: «ЮНЕСКО нужен человек решительный, который сможет решить проблемы этой организации»

2017-05-06 13:23 | www.apa.az | 3

Как передает АПА, об этом заявил посол России в Азербайджане, кандидат на пост генсека ЮНЕСКО Полад Бюльбюльоглу. Он отметил, что это и политическая борьба, и борьба идей, предложений. «Очень большое значение имеет геополитика. Еще впереди есть пять месяцев, посмотрим, как все сложится. Во всяком случае, будем работать на победу».

Касательно критики по поводу его знаний английского языка П.Бюльбюльоглу заявил, что говорит на английском не хуже многих министров культуры: «Вопрос языка спорный, потому что как и в ЮНЕСКО, так и в ООН существует 6 основных языков, в том числе и русский, которым я в совершенстве владею. Там есть требования по поводу английского или русского, но не буду говорить о правомерности этого требования. Во всяком случае, я ответил на все вопросы. Я не носитель языка как англичане. Впереди еще 5 месяцев, я готовлюсь. К тому же, когда человек попадает в среду работы, естественно, что и язык приходит. Важно то, что у человека в голове, какие идеи он может предложить, учитывая какие трудности имеет сейчас ЮНЕСКО. Сегодня нужен человек решительный, который может предложить новые идеи, подходы, реформы. У меня есть огромный опыт кризисного менеджмента. Я был министром культуры в период, когда развалился СССР. Несколько лет не было финансирования, но мы в Азербайджане не закрыли ни одну библиотеку, ни один музей, ни один театр, сохранили всю инфраструктуру».

Дипломат также ответил на вопрос по поводу обеспокоенности Армении по поводу выдвижения его кандидатуры на пост генсека ЮНЕСКО, сказав, что от армян ничего другого и не стоило ожидать: «В центре Баку стоит отреставрированная армянская церковь. В ней хранится 5 000 книг на армянском языке, которых нет даже в самой Армении. Азербайджан помогает христианскому миру реставрировать памятники. Это очередная провокационная выходка наших соседей».