В рамках Бакинского форума организована панель «Борьба с насильственным экстремизмом посредством образования для девушек»

2017-05-06 13:33 | www.apa.az | 3

В рамках проходящего в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу была организована панель на тему «Борьба с насильственным экстремизмом посредством образования для девушек».

Как сообщает АПА, на мероприятии министр образования Микаил Джаббаров рассказал об успехах, достигнутых Азербайджаном за последние годы в области науки и образования. Он подчеркнул, что еще в начале 20-го века в Азербайджане была открыта школа для девочек.

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова отметила важность образования девушек.

Первая леди Эфиопии Роман Тесфае сообщила, что в мире около 60 млн. девочек не могут посещать школу и это глобальная проблема. «Образование гарантирует защиту прав девушек. Девочки, проживающие в зоне конфликта, особо нуждаются во внимании. По сравнению с предыдущими годами, число начальных школ в Эфиопии выросло с 11 тыс. до 32 тыс.».

Важность образования для девушек отметили так же первая леди Мали Кейта Амината Майга и первая леди Руанды Жанет Кагаме.

Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Хиджран Гусейнова сообщила что в стране ведутся большие работы для интеграции вынужденных переселенцев в общество. «В Азербайджане уделяется большое внимание обучению девушек».

Панель продолжилась обсуждениями.