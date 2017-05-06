В Гахе дома затопило вследствие сильного дождя – ФОТО + ВИДЕО

2017-05-06 11:15 | www.oxu.az | 2

В Гахском районе ливневые дожди, шедшие в ночные часы, привели к негативным последствиям.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, в результате разлилась река Гапычай, проходящая по территории села Марсан, вода затопила дворы большей части жителей села Марсан.

Подсобным хозяйствам был нанесен ущерб.

Кроме того, проливные дожди в Гахском районе нанесли ущерб и селу Джудуллу.

В настоящее время подсчитывается сумма нанесенного ущерба.

В селе Джудуллу личным хозяйствам нанесен ущерб, обрушены стены нескольких приусадебных участков, погибли куры и цыплята, подвалы домов заполнены водой.

Н.О.