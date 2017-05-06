В Гахе дома затопило вследствие сильного дождя – ФОТО + ВИДЕО
2017-05-06 11:15 | www.oxu.az | 2
В Гахском районе ливневые дожди, шедшие в ночные часы, привели к негативным последствиям.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, в результате разлилась река Гапычай, проходящая по территории села Марсан, вода затопила дворы большей части жителей села Марсан.
Подсобным хозяйствам был нанесен ущерб.
Кроме того, проливные дожди в Гахском районе нанесли ущерб и селу Джудуллу.
В настоящее время подсчитывается сумма нанесенного ущерба.
В селе Джудуллу личным хозяйствам нанесен ущерб, обрушены стены нескольких приусадебных участков, погибли куры и цыплята, подвалы домов заполнены водой.
Н.О.