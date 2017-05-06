Завтра в Баку солнечно, до 25 градусов тепла

2017-05-06 14:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ночью и утром местами будет туман, умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-16, днем - 20-25, в Баку ночью - 13-15, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится от 760 до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность будет на уровне 55-65 процентов.

В районах Азербайджана местами временами прогнозируются грозовые дожди, туман.

Днем в большинстве районов будет преимущественно без осадков, Западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью 11-16, днем 23-28, в горах ночью 3-8, днем 11-16 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)