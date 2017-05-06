ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из 60-мм минометов

2017-05-06 14:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 миллиметровые минометы (17 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 117 раз, говорится в пресс-службе минобороны Азербайджана, распространенном в субботу.

С позиций, расположенных в селе Барекамаван и на безымянных высотах Ноемберянского, в селах Айгедзор, Чинари Бердского и на безымянных высотах на территории Красносельского районов Армении обстрелу подверглись позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кямярли, Фарахли, Гаймаглы, Гушчу Айрым Газахского, Агдам, Агбулаг, Коханеби, Мунджуглу и на безымянных высотах Товузского и на безымянных высотах на территории Гедабейского районов.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского, Марзили, Юсифджанлы Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Горган, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Сейидахмедли Физулинского районов, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гекгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)