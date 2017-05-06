В Астаре обнаружена запрещенная религиозная литература

2017-05-06 13:37 | www.apa.az | 3

Сотрудники районного отделения полиции Астары и районного отделения Службы государственной безопасности провели совместную операцию.

Как передает АПА со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате оперативных мероприятий 5 мая во время осмотра 5 домов в селах Тенгерюд и Ваго, было обнаружено и изъято в общем 365 штук запрещенной религиозной литературы и 13 единиц CD.

Расследования по факту произошедшего продолжаются.