Араз Азимов: Мультикультурализм и толерантность - бренды Азербайджана

2017-05-06 11:25 | www.oxu.az | 2

«Азербайджан является одной из стран, вносящих свой вклад в международное сотрудничество. Сформировались своего рода бренды Азербайджана, это мультикультурализм и толерантность».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов, выступая на панели «Построение мира: 70 лет превентивных действий ООН по построению культуры» в рамках проходящего в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

По его словам, в скором времени Азербайджан отметит 25-летие сотрудничества с ЮНЕСКО. «Мы хотим продемонстрировать миру свои достижения», - отметил замминистра.

А. Азимов заявил, что проведение подобного форума в Азербайджане не случайно.

Замминистра в своем выступлении также затронул вопрос нагорно-карабахского конфликта. По его мнению, в начале конфликта можно было бы предпринять определенные шаги. «На сегодняшний день подобная ситуация происходит в Грузии. Ситуация там вышла из-под контроля и Грузия вынуждена применять превентивные меры. Особо хотел бы отметить, какие шаги предпринимает или не предпринимает международное сообщество. Если мы говорим о международном праве, то представители каждого общества должны соблюдать их, относится к ним с уважением».



Н.О.