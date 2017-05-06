Американские телеканалы бойкотируют рекламу Трампа – ВИДЕО

2017-05-06 11:30 | www.oxu.az | 2

Американские телеканалы ABC, CBS и NBC вслед за CNN отказались транслировать рекламу о достижениях Дональда Трампа в течение первых 100 дней на посту президента, сообщает Oxu.az со ссылкой на gazeta.ru.

Отмечается, что в ролике данные СМИ обвиняются в распространении фальшивых новостей.

Кроме того, на видео лица ведущих телеканалов закрыты надписями «фейковые новости».

Ранее сообщалось, что, согласно данным последнего опроса NBC News / Wall Street Journal, рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа находится на отметке в 44% — рекордно низкой для президента и действующей администрации.

И.Н.