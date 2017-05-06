Юбилейный тур Валерия Меладзе в Баку - безупречный стиль последнего романтика...(ФОТО)

2017-05-06 15:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Каждое выступление Валерия Меладзе в Баку проходит при аншлаге, оставляя у зрителей самые незабываемые впечатления и эмоции. Певец частый гость в столице Азербайджана, его здесь очень любят и всегда ждут с большим нетерпением. На этот раз певец представил на сцене Дворца Гейдара Алиева концертную программу "Юбилейный тур", сообщает Trend Life.

Фамилия Меладзе уже давно и прочно ассоциируется с музыкой, это уже своего рода бренд, марка, означающие одно – безупречный стиль. Всем известен уникальный творческий союз братьев – песни Валерия Меладзе, написанные Константином, на протяжении многих лет становятся хитами, обосновываются в чартах, но самое главное – любимы слушателями. Музыкальная стилистика, неподражаемая манера поведения Валерия и затрагивающие душу песни – уникальное сочетание, рождённое этим тандемом.

Его музыка поражает, она бывает лирична, романтична и трогательна, с текстами, затрагивающими тонкие глубинные материи, но в то же время всегда актуальна и свежа. Его называют последним романтиком эстрады...

Концерт "Юбилейный тур" – это не подведение итогов, не рубеж, а способ показать всю палитру творчества братьев Меладзе, подарить зрителям свою музыку, показать все её грани. Юбилейный тур Валерия Меладзе проходит в России, Азербайджане, Грузии, Израиле, Чехии, Германии и других странах.

В двухчасовой концертной программе Валерий Меладзе представил самые известные хиты и новые композиции, которые уже успели стать популярными. Исполнение композиций "Се ля ви", "Самба белого мотылька", "Красиво", "Я не могу без тебя", "Вопреки", "Небеса", "Мой брат", "Сэра", "Актриса" и других сопровождалось овациями и множеством букетов цветов, да так, что певец воскликнул "Да я могу себе уже цветочный магазин открыть!". Валерий очень тепло общался с публикой, фотографировался и делал селфи, рассказывал о своей жизни и творчестве, благодарил по-азербайджански “Çox sağ olun”, высоко отзывался о гостеприимстве народа и красоте Баку.

Исполнительскую манеру Валерия Меладзе характеризует очаровательная мужская харизма, энергия, романтизм, лиричность и тонкий вкус. Его обожают женщины и уважают мужчины...За 20-летнюю творческую деятельность Валерий Меладзе стал лауреатом многих эстрадных конкурсов и обладателем престижных наград, входит в десятку самых популярных российских исполнителей. Несмотря на лавры, он как всегда остается самим собой, ведет себя свободно и искренне по отношению к зрителю, даря своим поклонникам теплые чувства и бесконечные эмоции, взамен получая громкие аплодисменты, благодарные улыбки, искренние, чувственные, любящие глаза зрителей.

В заключении артист сказал, что скоро вновь приедет в Баку и выступит на международном фестивале "ЖАРА-2017", который пройдет в Sea Breeze с 27 по 30 июля.

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(Автор: Вугар Иманов)