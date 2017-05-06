В Баку прошла конференция «Идеи и стратегия глубоких реформ Гейдара Алиева» (ФОТО)

2017-05-06 15:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку при организации правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) состоялась конференция на тему «Идеи и стратегия глубоких реформ Гейдара Алиева».

Участники конференции, приуроченной к 94-ой годовщине со дня рождения Гейдара Алиева, посетили могилу общенационального лидера, почтили, светлую память великого лидера, возложив венок к его могиле.

Была также почтена память видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Затем работа конференции была продолжена выступлениями участников. Первыми были заслушаны доклады вице-премьера, зампреда-исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедова, а также помощника Президента Азербайджана по экономическим реформам Натига Амирова, а затем состоялись выступления других участников конференции.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)