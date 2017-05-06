ПЕА проводит конференцию по случаю 94-летия Гейдара Алиева

2017-05-06 13:45 | www.apa.az | 2

При организации Партии Ени Азербайджан в Баку проходит конференция «Идеи и стратегия глубоких реформ Гейдара Алиева».

Как передает АПА, на конференции участвуют исполнительный секретарь ПЕА, зампред Али Ахмедов, вице-спикеры Милли Меджлиса Зияфет Аскеров и Бахар Мурадова, представители правительства и др.

На конференции состоялась презентация книги «Идеи и стратегия глубоких реформ Гейдара Алиева».

На мероприятии А.Ахмедов рассказал о проведенных Г.Алиевым реформах: «В результате решительной стратегии общенационального лидера в Азербайджане, переживавшем тогда хаос, анархию, рецессию, воцарились мир и благополучие. Его стратегию сейчас успешно продолжает президент Ильхам Алиев. За прошедшие годы благодаря реформам все области жизни в стране изменились в лучшую сторону, возник современный Азербайджан».