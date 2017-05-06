На Бакинском форуме обсудили туристические возможности Азербайджана

2017-05-06 14:47 | www.apa.az | 3

Сегодня в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась панель «Сеть культурных маршрутов Совета Европы для межкультурного диалога».

Как передает АПА, замминистра культуры и туризма Назим Самедов отметил на мероприятии, что к 2030 году число туристов в мире достигнет 1,8 млрд. человек, что указывает на перспективы развития туристической сферы.

Исполнительный секретарь расширенного рамочного соглашения по Сети культурных маршрутов Совета Европы (СЕ) Стефано Доминиони рассказал о значимости культурных маршрутов, наследии представителя организации «Пути Святого Олава» Ханса Мортена и деятельности этой организации в Норвегии.

Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев вручил участнику панели-специалисту СЕ Роману Монтесу премию в связи с образцами древнего наскального искусства культурных маршрутов. Р. Монтес выступил с презентацией о древних наскальных рисунках. Он заявил, что после мероприятия отправится в Гобустан, где намерен собрать информацию о наскальных изображениях: «ЮНЕСКО признает гобустанские наскальные рисунки в качестве культурного наследия».

Мероприятие продолжилось обсуждениями.