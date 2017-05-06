Создателя крупнейшего в мире сайта с детским порно посадили на 30 лет – ФОТО

2017-05-06 11:42 | www.oxu.az | 2

ФБР объявило о решении суда, который приговорил 58-летнего Стивена В. Чейза к 30 годам тюрьмы.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина из Нейплс (штат Флорида, США) создал и являлся администратором самого большого в мире сайта под названием Playpen, содержавшего детскую порнографию.

Спецслужбы на протяжении нескольких месяцев пытались вычислить владельца и основателя порносайта, который содержал крупнейший в мире архив с детской порнографией.

Чейз создал Playpen в 2014 году в так называемом Даркнете — защищённой и анонимной сети Tor, которая шифрует и скрывает данные своих пользователей.

Как сообщили в ФБР, в общей сложностью запрещённым порноресурсом пользовались более 150 тысяч человек по всему миру.

Чтобы вычислить всех руководителей и пользователей ресурса, агенты пошли на хитрость. Фактически они на несколько месяцев стали «управляющими» ресурса. Они взломали сайт и отправляли запрещённые фото и видео на Playpen, прикрепляя к каждому файлу собственную вредоносную хакерскую программу, с помощью которой им удалось вычислить всех подозреваемых, включая и самого создателя сайта.

Двое других администраторов Playpen — 46-летний Майкл Флюкиджер и 47-летний Дэвид Браунинг — получили по 20 лет тюрьмы каждый.



Н.О.