Азербайджан усилит свои позиции в качестве цифрового торгового узла

2017-05-06 15:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан усилит свои позиции в качестве цифрового торгового узла, сказал в субботу исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы на церемонии подписания меморандума взаимопонимания с генеральным директором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Абдулазизом Османом аль-Тувейджри.

Как отметил Гасымлы, подписание меморандума способствующего признанию Азербайджана в качестве цифрового торгового узла, также поможет увеличению объема транзакций. Исполнительный директор отметил, что создание цифрового торгового узла важно для взаимного признания е-подписи в исламских странах.

По мнению гендиректора ИСЕСКО, Asan Imza - азербайджанский бренд, который необходимо распространить во всем мире.

(Автор: Азад Гасанли)

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