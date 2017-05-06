Сбивший на Porsche в Баку молодую мать подросток будет отправлен в исправительное учреждение закрытого типа

2017-05-06 14:59 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, в информации говорится, что 3 мая на территории пос. Бакыханов Сабунчинского района неизвестный сбил на своем автомобиле переходившую дорогу Хаялю Мамедову и скрылся с места происшествия. Х.Мамедову, помещенную в городскую больницу №3, спасти не удалось. По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 и 264 УК Азербайджана.

В результате оперативных мер был задержан несовершеннолетний Адиль Мамедов (имя и фамилия условные), совершивший ДТП на автомобиле Porsche с номерным знаком 99 BS 999. По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 263.1-3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, не имеющим права на управление транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК Азербайджана. Не достигший совершеннолетия А. Мамедов будет отправлен в исправительное учреждение закрытого типа.

В отношении владельца транспортного средства - Надира Мамедова (имя и фамилия условные), давшего своему несовершеннолетнему сыну автомобиль, принято решение о привлечении его к административной ответственности по статье 335.3 Кодекса административных нарушений.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия по делу.