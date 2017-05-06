В рамках Бакинского форума состоялась встреча министров культуры и туризма

2017-05-06 15:36 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, во встрече приняли участие более 40 министров и замминистров их Турции, России, Ирака и других стран, руководители международных организаций, представители дипломатических корпусов.

Министр культуры и туризма Абульфас Гараев сказал, что встреча является хорошей возможностью с точки зрения информирования о реализуемых в результате усилий руководства Азербайджана гуманитарных проектах. По его словам, сотрудничество между международными структурами может установить более безопасный мир.

По мнению верховного представителя генсека ООН по Альянсу Цивилизаций Насира Абдулазиза Аль-Насера, играет важную роль в укреплении диалога между народами и государствами, инновативном решении проблемы насильственного экстремизма, обеспечении безопасности людей: «Это единственный путь к безопасности и миру. В настоящее время все призывают к миру. Мир и диалог взаимосвязаны. Решение конфликтов важно с точки зрения развития в долгосрочной перспективе».

Гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова отметила, что альтернативы многополярности нет. Подчеркнув, что для устойчивого развития важно объединение представителей культуры и религий, гендиректор сказала, что политические лидеры уже начали пользоваться «мягкой силой».

Генсек Всемирной туристической организации ООн Талеб Рифаи сказал, что туризм является раздатчиком культурного наследия. «Туризм может сыграть большую роль в сохранении культурного наследия. Если будет хорошее управление, то туризм сможет внести вклад в обеспечение мира и безопасности».

Министр культуры и Туризма Турции Наби Авджи подчеркнул важность использования межкультурного диалога на встречах министров. По его мнению, взаимосвязь культуры и туризма облегчит контакты между странами и усилит борьбу с экстремизмом.

Министр культуры России Владимир Мединский выступил с презентацией нескольких культурных памятников своей страны. По словам министра, только благодаря совместным усилиям можно восстановить разрушенный террористами сирийский город Пальмира.

Министр культуры и труизма Ирака Фриад Рвандзи рассказал о нанесенном террористами ущербе культурным памятникам в стране: «Из Ирака были вывезены до 15 тысяч артефактов. 254 рукописи были сожжены в Мосуле. К сожалению, ряд стран оказывает поддержку террористам».

Мероприятие продолжилось обсуждениями.