Новруз Мамедов: Никого не интересует, как стали беженцами миллион азербайджанцев

2017-05-06 11:56 | www.oxu.az | 3

«Работа, проведенная в Азербайджане за последние годы, не проводится ни в одном другом государстве».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджана Новруз Мамедов, выступая на сессии «Развитие мирных отношений посредством межкультурного диалога» в рамках проходящего в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

По его словам, за последние годы число террористических организаций и горячих точек возросло: «Почему так? Делается столько работы, проводятся мероприятия. Сегодня напряженность в мире отличается от того, что было раньше. И подобные мероприятия имеют очень большую важность. Но для этого нужно создать оптимальные условия. Если этому мешать, то смысла в таких мероприятиях не будет».

Н. Мамедов также добавил, что Азербайджан, несмотря на наличие одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, смог создать независимое государство: «Их не волнует, как стали беженцами миллион азербайджанцев. Более 25 лет территории Азербайджана находятся под оккупацией. Но страны не высказывают по этому поводу конкретную позицию. Документы 20-30-летней давности отправляются в архивы. Большие государства стараются решить проблемы между собой. А небольшие государства ждут, что произойдет завтра, через несколько месяцев. Без всестороннего подхода невозможно международное право».

Н.О.