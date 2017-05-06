День радио в YARAT - форум и полемика профессионалов (ФОТО)

2017-05-06 15:18 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Пространство Современного Искусства YARAT совместно с ASAN Radio провело мероприятие, посвященное Дню радио, сообщает Trend Life. В Центре Современного Искусства YARAT собрались представители отечественных радиостанций для того, чтобы обсудить разные аспекты деятельности радиокомпаний и поделиться опытом.

На открытии мероприятия директор департамента по связям с общественностью Хокума Каримова поприветствовала гостей вечера и отметила, что наряду с проведением многочисленных выставок азербайджанских и зарубежных художников, YARAT реализует ряд образовательных программ, посвященных кинематографу, театру, литературе, музыкальному искусству и т.д.

Хокума Каримова подчеркнула, что мероприятия YARAT проходят при поддержке представителей теле- и радиокомпаний, различных СМИ.

"В связи с этим очередное наше мероприятия мы решили посвятить теме радиовещания, в программе вечера обсуждение очень интересных и актуальных вопросов", - добавила она.

Представитель ASAN Radio Заур Бахшиев подчеркнул, что на мероприятии наряду с известными, имеющими большой стаж работы радиоведущими, присутствуют и начинающие ди-джеи, для которых форум станет большой поддержкой в их дальнейшей профессиональной деятельности.

Далее ведущий форума Сенан Эллез передал слово спикерам, среди которых были народный артист Азербайджана Фаиг Агаев, популярные радиоведущие Рахиб Азери, Теймур Алиев, Кямаля Мустафаева, Эльвира Исмаилова, Рагиф Рауфоглу, Рахман Расулов, Сурхай Аскеров, Тофиг Гасансой, Азиза Исмаилова, Ханым Ядигяргызы и другие.

В ходе обсуждений были затронуты следующие темы - этика и эстетика в радиоэфире (ведущий и слушатель); формат радиовещания, музыкальное оформление; новости радио; пиар, реклама и маркетинг (радио и социальные сети), и другие вопросы.

Общаясь на тему этики в эфире, спикеры затронули вопрос конкуренции, подчеркнув, что она необходима и должна быть "здоровой". Многие из них подчеркнули, что слушают эфиры своих коллег других радиостанций для того, чтобы знать о направлении радиопередач, ознакомиться с основными элементами вещания

Было отмечено, что радиоведущий должен быть творческой индивидуальностью и интеллектуально развитой личностью, обладать широким кругозором, чтобы заинтересовать публику.

Говоря об общении со слушателями в ходе "прямых включении" спикеры отметили, перед тем как позвонить и вступить в разговор с ведущим, необходимо быть подготовленным, при этом радиоведущий не должен отходить от заданной темы.

Также была затронут вопрос культуры речи радиоведущих, классификация речевых, стилистических и орфоэпических ошибок в эфире, правильная и грамотная подача информации.

Эти и другие темы стали поводом для серьезного и интересного разговора между коллегами из разных радиокомпаний, которые задавали друг другу вопросы, делились опытом, указывали на ошибки. В ходе полемики возникали новые темы для обсуждений.

Вечер украсила музыкальная программа с участием популярных исполнителей Замига Гусейнова, Азада Шабанова, Самиры Эфенди и Рилайи прозвучали любимые слушателями композиции.

В заключение участники форума выразили признательность Центру Современного Искусства YARAT за возможность встретиться и обсудить важные профессиональные вопросы.

(Автор и фото - Джани Бабаева)