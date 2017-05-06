Спортивная дипломатия Туркменистана : Торжество идеалов добра и миролюбия, дружбы и высокой духовности

2017-05-06 15:20 | www.trend.az | 4

Динамичные темпы современного развития Туркменистана сопровождается дальнейшим повышением его авторитета и созидательной роли на международной арене. Внешняя политика и дипломатия нашего государства под руководством уважаемого Президента Гурбангулы Бердымухамедова демонстрируют незыблемость базовых основ постоянного нейтралитета, стратегический вектор которого ориентирован по направлению утверждения высших ценностей человечества, отношений дружбы и сотрудничестве между странами и народами. Ярким показателем миролюбия нашей страны является возвышение на небывалую вершину принципов олимпизма и здорового образа жизни благодаря мудрой политике Лидера нации, его целеустремленности, силы духа и воли к победе.

Олицетворяя на практике девиз «Спорт – посол дружбы и мира!», Туркменистан сегодня является притягательным центром международного спортивного сотрудничества, которое становится одним из значимых факторов мировой политики. Туркменистан завоевал мировое признание благодаря своим достижениям и потенциалу организовывать и достойно проводить крупнейшие спортивные мероприятия международного уровня. Программные меры и крупные проекты, осуществляемые по инициативе и под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова, свидетельствуют о том, что масштабное и конструктивное взаимодействие в области спорта и олимпийского движения обретает новое содержание. Глава государства, в частности, говоря о значимости Азиады-2017, особо отмечает, что решение доверить Туркменистану проведение крупнейших континентальных игр было бы невозможным без последовательно осуществляемой нашей страной миролюбивой, нейтральной, конструктивной, подлинно добрососедской внешней политики.

При этом необходимо подчеркнуть, что именно благодаря политической воле Лидера нации, его мудрой и дальновидной политике, направленной на развитие туркменского спорта и укрепление международного спортивного движения, как важнейшего фактора мира, дружбы и взаимопонимания между народами, 17 сентября в Ашхабаде состоятся V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Благодаря программным и целенаправленным мерам в стране утверждается здоровый образ жизни, расширяются масштабы массового физкультурного движения, а наши спортсмены успешно выступают на мировой арене. Сегодня вся страна живёт ожиданием и подготовкой к торжественному открытию предстоящих Игр. Окрыляющие и вдохновляющие слова песни Лидера нации «Вперёд, вперёд, только вперёд, край родной – Туркменистан!», по праву ставшей гимном Азиады-2017 в Ашхабаде, символизируя высокий дух и целеустремленность нации, воодушевляют весь народ, и особенно его молодое поколение к новым успехам. В этой песне, как в многоцветной радуге, отражаются достижения эпохи могущества и счастья, гордость и радость за масштаб созидания и устремлённость к новым высотам прогресса. Её исполнение всегда вызывает в душе особое волнение, потому что каждое слово проникает в сердце.

Поднятие на уровень государственной политики значимости спорта и принципов здорового образа жизни отражает миролюбивую суть международной деятельности Туркменистана, повсеместного признания многовековых и благородных традиций добрососедства и гостеприимства нашего народа. В этой связи, предстоящие осенью этого года Азиатские игры призваны сыграть важную роль в приумножении международного авторитета нашей страны, популяризации её достижений в области спорта, укреплении дружественных и братских отношений между народами.

Забота о человеке и гармоничном развитии личности является одной из основополагающих принципов государственной политики Туркменистана и стратегии устойчивого развития общества в целом. Провозглашённый Президентом Туркменистана лозунг «Государство – для человека!» ориентирован на поступательный рост социально-бытового уровня жизни населения страны. Одним из ярких проявлений этого является реализация Национальной программы поддержки и развития спорта и физической культуры на 2011-2020 годы, которая свидетельствует о том, что развитие спорта и физической культуры сегодня выступает в качестве приоритетного направления государственной политики.

Как утверждает Президент Туркменистана, «спортсмены – это посланцы мира, которые своим мастерством и волей, в честной борьбе утверждают высокие идеалы олимпизма, служат примером для молодёжи, способствуют здоровому образу жизни, формированию активной жизненной позиции». Туркменистан на своем примере демонстрирует непреходящие ценности олимпийского движения, правоту тезиса Лидера нации о том, что в сегодняшнем мире спорт призван быть важнейшей составной частью международного сотрудничества, вносить весомый вклад в формирование атмосферы доверия, уважения и взаимопонимания. В данном контексте спортивная дипломатия нацелена на развитие конструктивного международного и межгосударственного взаимодействия по реализации долгосрочных программ развития спорта и массовой физкультуры по всему миру. Наше государство, будучи членом Международного Олимпийского комитета и Олимпийского Совета Азии, выступает с конкретными инициативами, направленными на развитие олимпийского движения и укрепление международного спортивного сотрудничества. Эти предложения во имя утверждения всеобщего мира, дружбы и конструктивного партнёрства получают широкую поддержку и признание мирового сообщества.

Нынешний олимпийский год, объявленный в Туркменистане Годом здоровья и воодушевлённости, придал особый смысл и содержание традиционному месячнику массовых спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятий, проходящих под девизом «Здоровье и счастье». Широко отмечаемый ежегодно 7 апреля в нашей стране Всемирный день здоровья стал еще одним подлинным олицетворением торжества общечеловеческих принципов мира, доброй воли и гуманизма, ярко показывая при этом незыблемую приверженность нашего народа нерушимой дружбе и братству. Накануне в Ашхабаде состоялась конференция руководителей делегаций Национальных Олимпийских комитетов стран-участниц V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, подготовка к которым вступила в финальную стадию. Главы делегаций НОК обсудили вопросы отработки координированных действий, аккредитации, предоставления транспортных и медицинских услуг, деятельности антидопинговой службы, обеспечения логистики и безопасности, размещения и т.д. Было рассмотрено также расписание соревнований и использования тренировочной базы, которую помимо Олимпийского городка предоставляют и другие спортивные объекты и сооружения столицы, в том числе вузовские.

В Туркменистане программа мероприятий по случаю Всемирного дня здоровья была насыщена важными событиями, среди которых в полном смысле слова историческую значимость имеют состоявшиеся в Национальной туристической зоне «Аваза» Международный конгресс «Азиада-2017: международное спортивное сотрудничество во имя мира и прогресса» и торжественное открытие нового современного спортивного комплекса. Участие Президента Туркменистана в этих крупных событиях, а также его встречи, проведённые с представителями зарубежных государственных кругов и международных организаций, иностранными бизнесменами придали особый смысл значимости самой программы мероприятий состоявшихся в этом прекрасном природном уголке страны.

Награждение Президента Гурбангулы Бердымухамедова за выдающийся личный вклад в развитие спортивного движения и сотрудничества в этой области Международной ассоциацией Мейбукан годзю-рю каратэ-до 10-м даном каратэ-до, а также присуждение туркменскому лидеру отличительной премии «Человека года», учрежденной Азиатской шахматной федерацией, стало своеобразным символом признания мировой значимости грандиозных дел по развитию спорта и физкультуры в Туркменистане. Принимая высокие награды, Глава государства сказал, что воспринимает их как знак признания заслуг Туркменистана в развитии спорта и физической культуры, активной роли нашей Отчизны в международном спортивном движении, её твёрдой приверженности высоким идеалам олимпийского движения, повышению роли спорта в деле укрепления дружбы и взаимопонимания между народами. Лидер нации также подчеркнул, что разделяет эту честь вместе со всеми спортсменами страны, достойно представляющими её на мировой арене, добиваясь побед и ярких успехов на престижных международных турнирах, где поднимается Флаг нашей Родины.

В работе спортивного конгресса «Азиада-2017: международное спортивное сотрудничество во имя мира и прогресса» приняли участие делегаты стран-участниц V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, руководители Олимпийского Совета Азии, международных спортивных федераций и организаций, почётные гости, в том числе известные политические деятели. Такое широкое представительство на форуме является убедительным доказательством уважения к нашей стране и заинтересованности мирового сообщества предлагаемыми Туркменистаном начинаниями в сфере международного спортивного движения.

Выступая перед участниками форума, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что решение доверить Туркменистану проведение крупнейших континентальных игр было бы невозможным без последовательно осуществляемой нашей страной миролюбивой, нейтральной, конструктивной, подлинно добрососедской внешней политики. Историческая речь Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на Международном спортивном конгрессе «Азиада-2017: международное спортивное сотрудничество во имя мира и прогресса» имеет стратегическое значение не только в масштабах нации, но и развертывании плодотворного партнерства с другими странами и международными структурами в деле развития спорта и массовой физкультуры. При этом глубокий смысл девиза V Азиатских игр «Здоровье. Воодушевление. Дружба.» соответствует долгосрочным задачам устойчивого развития. В этой связи в качестве принципиально важных положений было подчеркнуто партнерство с ООН в реализации всеобщей стратегии устойчивого развитии, где ключевое значение придается спортивному сотрудничеству и олимпийскому движению, которые должны быть направлены на укрепление межгосударственных связей, способствовать дружбе, взаимопониманию и сближению народов.

Говоря об этом, Глава государства особо отметил о том, что Туркменистан будет поддерживать и расширять взаимодействие с Международным бюро ООН по спорту на благо развития и мира, Межправительственным комитетом по физической культуре и спорту ЮНЕСКО, Всемирной организацией здравоохранения, с международными неправительственными организациями, в первую очередь, с Международным олимпийским комитетом и Олимпийским Советом Азии, а также международными и региональными организациями по видам спорта. Немаловажным фактором международного авторитета страны является и т о, что для сохранения чистоты туркменского спорта и осуществления координации борьбы с применением допинга в спорте Туркменистан приступает к налаживанию системного сотрудничества с Всемирным допинговым агентством. Для этих целей в этом году в Туркменистане создано Национальное антидопинговое агентство.

Президент Туркменистана раскрыл содержание олимпийского движения и спорта как важнейшего компонента культурно-гуманитарного составляющего внешнеполитической стратегии нашего государства. «В понятие международного спортивного сотрудничества Туркменистан вкладывает высокий гуманистический смысл, - подчеркнул в этой связи Лидер нации, - Мы напрямую соотносим спортивное движение, следование идеалам олимпизма с реализацией Целей устойчивого развития, направленных на максимальное раскрытие человеческого потенциала, выполнение глобальных задач в области здравоохранения, образования, создание условий для гармоничного духовного и физического развития личности». Разработанная и реализуемая под руководством уважаемого Президента Национальная программа поддержки и развития спорта и физической культуры на 2011-2020 годы со всей убедительностью демонстрирует развитие спорта и физической культуры в качестве одного из приоритетных направлений государственной политики. Говоря об этом, необходимо отметить, что проявлением высокой гуманности стало важное решение принятое Президентом Туркменистана о возможности принятия участия в предстоящих в сентябре соревнованиях беженцев-спортсменов, в силу определённых причин и обстоятельств вынужденных покинуть родные места. Подчеркнув, что одной из целей Игр является международное спортивное сотрудничество во имя мира и прогресса, глава государства подтвердил готовность Туркменистана рассмотреть этот вопрос. Данное высокое решение в очередной раз стало свидетельством приверженности Туркменистана выполнению принятых на себя обязательств, равно как и принципам гуманизма, справедливости, демократического развития и современного правового общества.

Проведение в Туркменистане в 2017 году самых масштабных и представительных в своей серии – V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам – знаменует собой качественно новый этап в истории развития туркменского спорта, заявил Президент Гурбангулы­ Бердымухамедов. В то же время открываются реальные возможности для превращения страны в одного из лидеров международного спортивного сотрудничества на континенте, эффективной реализации спортивной дипломатии Туркменистана как составной части внешней политики, направленной на полноценную и эффективную интеграцию в мировое олимпийское движение.

Международные чемпионаты и другие спортивные соревнования не только демонстрируют высокий дух состязательности, но также являются настоящим праздником для самих спортсменов и миллионов зрителей по всему миру. В данном контексте четвертый месяц олимпийского - 2017 года вобрал в себе всю палитру как крупных международных мероприятий, так и масштабных соревнований на уровне континентального и регионального чемпионатов. Они стали также тестовой оценкой высокого качества олимпийских сооружений и спортивной инфраструктуры страны в целом.

В этой связи настоящим триумфом высоких идеалов спорта можно назвать состоявшиеся в последнюю декаду апреля чемпионаты Азии по тяжёлой атлетике и кикбоксингу, региональные соревнования по плаванию. Тестовые турниры, будучи важной составляющей комплексной программы подготовки к Азиаде-2017, убедительно демонстрируют высокий уровень готовности Туркменистана к принятию чемпионатов как на континентальном, так и на и более высоком и масштабном уровнях.

Успешно выступила наша сборная команда по тяжелой атлетике в Чемпионате Азии, который прошел 19-30-е апреля настоящего года в комплексе боевых искусств столичного Олимпийского городка

На высшую ступень пьедестала почёта поднялся туркменский тяжелоатлет Ходжамухаммет Тойчиев, выступающий в весовой категории свыше 105 килограммов. Он поднялся за результат в рывке, где осилил штангу весом в 197 кг. Это обеспечило ему не только победу в данной дисциплине, но и новый рекорд Туркменистана, который превышает предыдущий, установленный им же в 2015 году на чемпионате мира в Хьюстоне (США), на 7 килограмм.

Также Ходжамухаммет повысил национальную рекордную планку и в сумме двоеборья, которая теперь составляет 427 кг. Этот результат принёс туркменистанцу бронзовую награду. Ещё одно третье место наш соотечественник завоевал в толчке, где он зафиксировал над головой спортивный снаряд весом 230 кг.

Стоит отметить, что золотых наград на турнирах континентального уровня туркменские тяжелоатлеты не завоёвывали с 1994 года. Тогда в ходе Азиатских игр в Хиросиме последнюю награду высшей пробы для нашей страны завоевал легендарный спортсмен, трёхкратный чемпион мира Алтымурад Ораздурдыев. И вот теперь, спустя более 20 лет, длинную паузу прервал мастер спорта международного класса Ходжамухаммед Тойчиев.

Особую роль в подготовке нашего атлета сыграли его тренера - заслуженный тренер Туркменистана Икрам Маткаримов и международный судья первой категории Бяшим Агабаев.

По итогам Чемпионата Азии сборная команда Туркменистана по тяжелой атлетике завоевала одну золотую, две – серебряные и семь бронзовых наград. Хороший показатель, поскольку в Ашхабад съехались сильнейшие мастера тяжёлой атлетики (в том числе победители и призёры Олимпийских игр и чемпионатов мира) из 30 стран Азиатской части континента.

В региональном соревновании по плаванию, прошедшем 23-29-е апреля туркменские спортсмены завоевали в общем количестве 11 медалей - из них 2 золотого, 6 серебряного и 3 бронзового достоинства.

24-30-е апреля 2017 года в комплексе боевых искусств столичного Олимпийского городка прошел чемпионат Азии по кикбоксингу, где туркменские спортсмены завоевав в общем количестве 75 медалей: 27 золотые, 25 серебряных и 23 бронзовых медалей, обеспечили себе первое место в общекомандном зачёте и удостоились кубка чемпионата. Нынешний успех сборной Туркменистана придаёт уверенность, что и на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, в программу которых входят и состязания по кикбоксингу, в активе нашей команды будет немало наград разного достоинства. В оставшееся до Азиады-2017 время им предстоит ряд учебно-тренировочных сборов, в том числе и международные.

Подавляющая часть национальной сборной являются воспитанниками заслуженного тренера Туркменистана Александра Снаговского – основоположника туркменской школы кикбоксинга.

Необходимо отметить роль в победе нашей женской сборной команды по кикбоксингу, которую несмотря на то что сформировалась буквально за считанные месяцы до чемпионата Азии, показала отличный результат. Напомним, что женская сборная по кикбоксингу благодаря самоотверженному труду заслуженного тренера Туркменистана Юсупа Хаитова была создана в начале февраля настоящего года и уже в марте блестяще выступила на крупном международном турнире в Риге, где наша сборная завоевала 28 медалей, 15 из которых золотого достоинства, 8 серебряного и 5 бронзового. Примечательно, что наши спортсмены заняли тогда первое место в общекомандном зачёте в дисциплине «Фулл-контакт», завоевав в этой версии девять золотых, три серебряные и одну бронзовую награды. Также наша сборная удостоилась кубка этого международного турнира.

Внимания заслуживает тот факт, что в дисциплинах «кик-лайт», «поинт-фаинтинг», «хард-стайл» и «софт-стайл» выступали наши спортсмены по традиционному каратэ, которых подготовили председатель Национального центра Туркменистана по традиционному виду каратэ, заслуженный тренер Туркменистана Хангельды Ходжаев и старший тренер национальной сборной по традиционному каратэ Сапармурат Ходжагельдиев.

Особо следует подчеркнуть высокие организаторские способности новоназначенного председателя кикбоксинга Туркменистана Нурягды Матнепесова и вице председателя Атагельды Палтаева и других туркменских специалистов, обслуживавших данный чемпионат Азии за слаженность и оперативность их действий. Нет сомнений в том, что и предстоящие крупные комплексные состязания, которые в сентябре нынешнего года примет Ашхабад, пройдут на уровне, отвечающем самым современным требованиям мирового спорта.

Здесь уместно привести слова президента Международной федерации тяжёлой атлетики Тамаша Аяна, который в интервью TDH отметил, что: «Главный вывод, который я сделал здесь: Туркменистан – спортивная держава, и это благодаря личному содействию Президента Гурбангулы Бердымухамедова. Это зримый результат политики «открытых дверей», того дипломатического курса, которому привержено руководство вашей страны. В этом убедятся все, кто приедет в Туркменистан на Азиаду-2017, своими глазами увидев на каком высококлассном уровне ваша страна может организовать такие крупные спортивные мероприятия».

Международная общественность проявляет все больший интерес к Туркменистану и его миролюбивой политике на фоне развертывания широкой информационной работы, проводимой зарубежными дипломатическими представительствами нашей страны. В этих целях проводятся презентации, брифинги и другие ознакомительные мероприятия в крупных столицах и городах государств мира. В частности, в административном центре одной из крупнейших провинций Китая – Хубей, состоялись презентация V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам и конные скачки, организованные Посольством Туркменистана в КНР и Уханьским конным клубом и приуроченные к 25-летию установления дипломатических отношений между нашими государствами. В ходе презентации Азиады-2017 гости получили возможность ознакомится с основными этапами многоплановой подготовительной работы, а также с главными атрибутами предстоящих Игр. Особое восхищение гостей вызвал гимн Азиады – песня «Вперёд, только вперёд, край родной - Туркменистан!», автором которой является Президент Гурбангулы Бердымухамедов. Участники презентации также ознакомились с видеоматериалами, посвящёнными предстоящей Азиаде-2017, которые подготовлены Государственным информационным агентством Туркменистана. Своеобразным праздником спорта в Ухани стал дружеский футбольный матч между командами Посольства Туркменистана и Уханьского университета геологии, в результате которого наши дипломаты одержали убедительную победу со счётом – 5:3, продемонстрировав высокое спортивное мастерство.

20 апреля в городе Дубаи прошло культурно мероприятие, посвященное наступлению 150 дней по обратному отсчету времени до открытия 5 Азиатских игр. В программе мероприятия состоялись успешные показательные выступления национальной команды Туркменистан по каратэ. В апрельском специальном номере «GEOTraveller» (Грузия) представлен крупный раздел посвященный развитию олимпийского движения и спорта в Туркменистане в контексте подготовки к «Азиаде-2017». Перечень таких примеров можно продолжить и дальше, и они еще раз доказывают суть спорта как посла мира и доброй воли.

Мастера спорта Туркменистана в апреле месяце продолжили эстафету успешных выступлений на различных соревнованиях, проводимых за рубежом. В частности, по итогам чемпионата Азии по шахматам среди юниоров до 18 лет в Ташкенте наши соотечественники завоевали шесть медалей – две серебряные и четыре бронзовые. В этом важном турнире приняли участие около 400 спортсменов из 17 стран – Китая, Индии, Вьетнама, Объединённых Арабских Эмиратов, Шри-Ланки и др. В конце апреля в Румынии в городе Ясси прошел чемпионат Мира по шахматам среди школьников, где наши юные шахматисты завоевали две серебряные медали.

Сборная команда Туркменистана по пауэрлифтингу приняла участие 16-22-го апреля текущего года в чемпионате Мира по пауэрлифтингу, который прошел в американском в городе Киллин и тем самым пополнила нашу копилку медалей бронзовой наградой чемпионата.

28-30-е апреля 2017 года в венгерском городе Дунахаристи состоялся открытый Кубок Евразии по Ашихара-каратэ. На турнир было заявлено около 200 спортсменов из 15 стран, где наши спортсмены завоевали 1 золото,1 серебро и 2 бронзы.

В общем, в течение апреля месяца 2017 года спортсмены Туркменистана, участвуя в крупнейших международных соревнованиях, завоевали 123 медалей (31 золото, 53 серебро и 39 бронза). Для сравнения можно отметить, что за тот же период 2016 года были завоеваны 41 медалей (9 золото, 13 серебро и 19 бронза), то есть рост составил в 3 раза. Всего за четыре месяца нынешнего года атлеты нашей страны завоевали в общей сложности 342 медалей (124 золото, 109 серебро и 109 бронза), что на 250% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Таким образом, нейтральный Туркменистан под мудрым руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова всё более раскрывается для мира как динамично растущая и набирающая мощь спортивная держава, демонстрируя еще одну грань эффективной дипломатии во имя мира и прогресса.

Государственный комитет Туркменистана по спорту