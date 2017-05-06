Лейла Алиева: «В вопросах продовольственной безопасности, окружающей среды и устойчивого развития глобальное сотрудничество имеет большое значение»

2017-05-06 16:03 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом на панельной сессии «Продовольственная безопасность и межкультурный диалог во имя устойчивого общества: Продолжающееся развитие и основные элементы для обеспечения мира» в рамках проходящего в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу заявила вице-президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Лейла Алиева.

Л. Алиева сказала, что чем больше будет установлен диалог между людьми, тем больше создастся условий для мира: «Азербайджан всегда был местом объединения религий, культур. Все народы жили совместно и мирно. Никто не видел в этом межкультурный диалог. Это было обычным образом их жизни. Межкультурный обмен обуславливает исследование инновационных путей достижения общих целей. Устранив бедность и голодание, мы можем достичь мирного инклюзивного общества».

Л. Алиева отметила, что ни одна страна самостоятельно не сможет обеспечить продовольственную безопасность, охрану окружающей среды, устойчивое развитие: «В этой связи важно глобальное сотрудничество. В связи с этим мы основали организацию IDEA. За последние 5 лет наша молодая организация добилась больших успехов. Мы посадили 5 миллионов деревьев на территории страны, предотвратили уничтожение джейранов, провели мероприятия для увеличения количества кавказских леопардов и бизонов. IDEA организовала очистку дельты реки Куры для сохранения в Каспийском море золотой рыбы. Несколько недель назад мы завершили посадку фруктового сада для малоимущих семей. Этот проект реализуется совместно с FAO. Мы живем на одной планете вне зависимости от религии, расы и вероисповедания. Деятельность людей нарушает законы природы и приводит к большим катастрофам. Люди не должны терять эти богатства. Я призываю всех всегда быть открытыми к диалогу».