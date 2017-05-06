Азербайджан привержен принципам ЮНЕСКО - гендиректор

2017-05-06 15:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан привержен принципам ЮНЕСКО - страна пропагандирует цели и задачи организации на национальном и международном уровнях, прилагает усилия для реализации целей устойчивого развития, сказала гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова в субботу в Баку на заседании Национальной комиссии по ЮНЕСКО, посвященной 25-летию создания отношений.

Гендиректор высоко оценила сотрудничество Азербайджана с организацией за прошедшие 25 лет.

Ирина Бокова также особо отметила роль Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой во всестороннем развитии сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО.

Глава МИД Азербайджана, председатель национальной комиссии по ЮНЕСКО Эльмар Мамедъяров назвал плодотворным и взаимовыгодным сотрудничество страны с ЮНЕСКО.

Министр отметил, что благодаря деятельности Первого вице-президента Азербайджана, Посла Доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой, сотрудничество страны с международной организацией вышло на качественно новый уровень. В этой связи министр отметил, что два памятника материального наследия Азербайджана включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, восемь номинаций вошли в список нематериального наследия, а одна номинация включена в список нематериального наследия, нуждающихся в срочной защите.

Азербайджан является активным членом четырех комитетов ЮНЕСКО, в стране действуют пять национальных комитетов по различным программам организации, сказал министр.

Азербайджан – один из доноров ЮНЕСКО, согласно подписанному в 2013 году между страной и организацией рамочному соглашению, и финансировал проект по образованию девушек в Африке, сказал Мамедъяров.

Министр выразил уверенность в том, что эффективное сотрудничество будет продолжаться и в будущем.