Первый заместитель министра высшего образования и научных исследований Египта посетил БГУ (ФОТО)

2017-05-06 15:25 | www.trend.az | 3

Ректор Бакинского государственного университета (БГУ), академик Абель Магеррамов принял находящегося с визитом в Баку для участия в IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу первого заместителя министра высшего образования и научных исследований Арабской Республики Египет Мохаммеда Хоссама Эль-Дин Эль - Сайеда Эль-Малехини.

Приветствуя гостя, ректор Абель Магеррамов, информировал его о БГУ, рассказал о международных связях вуза, сотрудничестве с университетами Египта, о подготовке кадров по арабскому языку и литературе, научных школах арабистики Азербайджана.

Мохаммед Хоссам Эль-Дин Эль - Сайед Эль-Малехин в свою очередь заявил, что окажет поддержку дальнейшему развитию отношений.

На встрече было обсуждено расширение совместных научно-исследовательских исследований, проводимых БГУ и вузами Египта, обмен студентами и преподавателями, проведение совместных конференций.

Гость осмотрел научные центры и лаборатории БГУ.