Лейла Алиева: «Устранив бедность и голодание, можно достичь мирного инклюзивного общества»

2017-05-06 16:33 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, выступившая на сессии вице-президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Лейла Алиева заявила, что, устранив бедность и голодание, можно достичь мирного инклюзивного общества.

По ее словам, 870 млн. человек в мире страдают от голода и недоедания: «При этом треть продовольствия выбрасывается. Климатическое изменение еще больше усугубляет это положение. Мы должны стараться, чтобы сегодняшнее продовольствие стало продовольствием будущего. Международное сообщество должно объединить свои усилия и превратить вопрос продовольственной безопасности в средство укрепления межкультурного диалога. Я призываю всех всегда быть открытыми к диалогу».

Верховный представитель генсека ООН по Альянсу Цивилизаций Насир Абдулазиз Аль-Насер сказал, что вопрос продовольственной безопасности является одним из основных элементов межкультурного диалога: «Продовольственная безопасность играет важную роль в устранении безработицы. Мы должны создать и обеспечить условия соответствующей работы и занятости в малоимущих странах, которые будут гармонировать с местной культурой. В последние годы в развитых странах усиливается урбанизация. Это создает дополнительную опасность для соответствующей инфраструктуры, что негативно влияет на экономику. В этой связи вопросам продовольственной безопасности должна быть дана оценка».

Министр культуры и туризма Абульфас Гараев сказал, что FAO, активно поддерживающий Бакинский процесс с первых дней, рассматривает вопрос продовольственной безопасности на уровне с человеческой безопасностью. Он отметил, что продовольственный вопрос не менее значим, чем политические обсуждения: «Продовольствие само по себе является проявлением традиций, климата, окружающей среды, соседства. Когда мы напрямую принимаем пищу, то узнаем информацию о климате страны. Продовольственная безопасность это дело не только одного народа. Мы все несем за это ответственность».

Мероприятие продолжилось обсуждениями.