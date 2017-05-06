Актер Владимир Этуш празднует свой 95-летний юбилей

2017-05-06 12:17 | www.oxu.az | 2

Актер советского и российского кино Владимир Этуш празднует свой 95-летний юбилей.

Как Oxu.Az, у Владимира Этуша два дня рождения – фактический и документальный. Он родился 6 мая 1922 года, но родители, желая, чтобы его призвали в армию позже, зарегистрировали рождение сына лишь спустя год.

В военные годы он воевал на фронтах Великой Отечественной Войны, и был списан в 1943 году после тяжелейшего ранения. Количество наград и медалей Владимира Этуша перевалило за 40.

Профессиональное актерское образование Этуш получил в Театральном училище им. Щукина. В театре актеру давали роли характерные, но комические. Широкому кругу зрителей Владимир Этуш стал известен после небольших, но очень ярких ролей: товарища Саахова в «Кавказской пленнице», стоматолога Шпака в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», инженера Брунса в «12 стульях».

«Кавказская пленница» сделала актера национальным героем всего Кавказского региона.

Н.О.