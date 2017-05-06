Помощник Президента Азербайджана: Все экономические реформы нацелены на решение социальных проблем

2017-05-06 15:26 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сегодня в основе всех экономических реформ, проводимых в Азербайджане, значится устранение социальных проблем, сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим реформам Натиг Амиров, выступая на конференции «Идеи и стратегия глубоких реформ Гейдара Алиева», приуроченной к 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Сказав, что в Азербайджане осуществляются очень важные меры для развития предпринимательства, Натиг Амиров напомнил, что в стране были приняты очень важные решения по сокращению списка лицензируемых видов предпринимательской деятельности.

Помощник Президента Азербайджана отметил, что Президентом Ильхамом Алиевым были подписаны многие документы по созданию новых туристических маршрутов для формирования современной туристической индустрии, увеличения туристического потока в страну.

Помощник главы государства также отметил, что в сфере развития предпринимательства в Азербайджане была проделана и сегодня продолжается достаточно серьезная работа.

Натиг Амиров добавил, что в результате реализации стратегических «дорожных» карт, подготовленных под руководством Президента Ильхама Алиева, в стране совместно с предпринимателями получит еще большее развитие совершенно другая модель экономических реформ - Азербайджанская модель.

По его словам, в период с 1995 по 2003 годы ВВП Азербайджана вырос на 90,1 процента, производство промышленной продукции - 22,4 процента, сельхозпродукции - 52,8 процента, доходы госбюджета – в 3,9 раза, валютные резервы страны – в 85 раз, внешнеторговый оборот - в четыре раза, среднемесячная зарплата занятых в экономике - 6,2 раза, уровень инфляции снизился до двух-трех процентов. За этот период в экономику страны за счет всех финансовых источников было инвестировано 20 миллиардов долларов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)