Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева: Диалог между культурами, людьми - единственный ключ к миру во всем мире

2017-05-06 15:29 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - То, что люди со всего мира собрались вместе, чтобы обсудить пути продвижения межкультурного диалога воодушевляет, сказала вице-президент Фонда Гейдара Алиева, Посол доброй воли продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Лейла Алиева в ходе выступления на втором пленарном заседании "Межкультурный диалог во имя продовольственной безопасности и устойчивого общества: основные элементы для обеспечения устойчивого развития и мира", в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

"Диалог между культурами, людьми - единственный ключ к миру во всем мире и процветанию. Альтернативы такому диалогу нет", - отметила Лейла Алиева.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева подчеркнула, что чем меньше между людьми диалога и понимания, тем больше путей для ненависти и невежества.

"На протяжении веков Азербайджан был местом слияния различных культур, религий и цивилизаций. На протяжении истории все люди в Азербайджане, будь то мусульмане, евреи или христиане, мирно сосуществовали. По факту, никто не воспринимал и не называл это "межкультурный диалог". Взаимодействие было просто частью повседневной жизни в нашей стране", - сказала Посол доброй воли FAO Лейла Алиева.

По ее словам, вполне естественно, что Баку стал одним из центров межкультурного диалога - местом, где собираются люди со всех уголков земного шара, чтобы сделать этот мир лучше.

"Мне особенно приятно выступать на этом пленарном заседании, тема которого имеет особое значение для меня, как Посла доброй воли FAO и как страстного защитника окружающей среды», - сказала Лейла Алиева.

Она подчеркнула, что тесная связь между продовольственной безопасностью, миром и устойчивым развитием, делает это мероприятие необходимым в настоящее время.

"Мы все знаем, что межкультурный диалог является важным противодействием глобальному всплеску расизма и насилия, однако его возможности выходят далеко за рамки продвижения идей толерантности и сосуществования. Межкультурные встречи также способствуют развитию новаторских методов достижения наших общих целей", - сказала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.



По словам Лейлы Алиевой, принятие Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, стало знаковым событием для мирового сообщества в его миссии по обеспечению благополучия людей и планеты.

"Не случайно, что первые две цели Повестки направлены именно на искоренение нищеты и голода. Это отражает общее понимание того, что только при достижении этих целей мы можем построить мирные, инклюзивные и устойчивые общества. Грустно и неестественно, что в XXI веке 870 миллионов человек во всем мире по-прежнему страдают от голода и недоедания - все это происходит в то время, когда в глобальном масштабе более трети продуктов выбрасывается. Изменение климата делает ситуацию с глобальной продовольственной безопасностью еще более неопределенной. В то же время глобализация привела к утрате традиционных знаний и биоразнообразия сельского хозяйства. Чрезмерная зависимость от нескольких основных культур отрицательно сказывается на наших экосистемах, разнообразии продуктов питания и здоровье людей", - сказала Посол доброй воли FAO Лейла Алиева.



Лейла Алиева подчеркнула, что на протяжении всей истории, различные культуры и народы развивали многочисленные способы производства и приготовления пищи.

"Сохранение этих традиций и обмен ими улучшает продовольственную безопасность, укрепляет жизнеспособность общин и способствует устойчивости и миру. Таким образом, укрепление межкультурного диалога имеет важное значение для распространения и сохранения традиционных сельскохозяйственных знаний. Другими словами, мы должны объединиться для того, чтобы урожай прошлого стал урожаем будущего", - сказала Лейла Алиева.

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