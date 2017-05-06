Аппарат президента Узбекистана усилит работу по защите прав граждан

2017-05-06 15:34 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Служба по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц аппарата президента Узбекистана, созданная в конце прошлого года, преобразована в Службу по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц аппарата президента, следует из соответствующего указа главы республики, обнародованного в субботу.

Основной задачей службы, согласно указу, определено «обеспечение функционирования качественно новой и эффективной системы работы с обращениями физических и юридических лиц, направленной на полноценную защиту их прав, свобод и законных интересов».

Служба будет анализировать, как госорганы и органы хозуправления обеспечивают права граждан, разрабатывать предложения по совершенствованию правоприменительной практики и действующего законодательства, направленных на устранение причин и условий системных нарушений, выявленных при рассмотрении обращений.

Кроме этого, в обязанности службы вменена выработка мер по предупреждению и профилактике правонарушений в данной сфере, обеспечению неотвратимости ответственности виновных лиц, выявление причин и условий системных нарушений, послуживших основанием для обращений граждан.

Служба по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц будет координировать, и сопровождать деятельность народных приемных и виртуальной приемной президента.

Согласно указу, в обязанности службы также вменено регулярно информировать президента о состоянии работы госорганов и органов хозуправления с обращениями, а также организация систематического освещения результатов работы с обращениями в СМИ.

(Автор: Демир Азизов)