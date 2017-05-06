В Баку прошел вечер памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

2017-05-06 15:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В детской музыкальной школе №36 состоялось мероприятие, посвященное 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры и туризма Баку.

На мероприятии присутствовали начальник отдела науки, образования и по делам молодежи министерства культуры и туризма Азербайджана Яшар Алиев, начальник Главного управления культуры и туризма города Баку Вугар Зейналов, а также известные деятели культуры и искусства.

На вечере в исполнении учащихся учебного заведения прозвучали произведения Муслима Магомаева, Саида Рустамова, Асафа Зейналлы, Джоаккино Россини, Иоганна Себастьяна Баха и других.

(Автор: Джани Бабаева)