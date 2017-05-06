В Ираке из водопроводных кранов пошла нефть

2017-05-06 12:40 | www.oxu.az | 2

В районе Рахимава города Киркук (север Ирака) произошёл переполох, когда местные жители обнаружили, что из кранов течёт чёрная вода.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на CNN Turk, исследования показали, что она окрасилась из-за смешения с самой настоящей нефтью.

Топливо полилось из кранов в 50 домах, и целая улица города наполнилась характерным запахом. Сейчас специалисты выясняют, как могла произойти эта необычная утечка.

Н.О.