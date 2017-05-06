МИД Азербайджана прокомментировал вопрос закрытия офиса ОБСЕ в Ереване

2017-05-06 12:45 | www.oxu.az | 2

«Причиной закрытия офиса ОБСЕ в Ереване стал отказ руководства Армении от представленных предложений. Предложения ОБСЕ основывались на легитимных беспокойствах Азербайджана, потому что мы потребовали от ОБСЕ определенных гарантий того, что офис организации в Ереване будет осуществлять свою деятельность только на территории этой страны. Чтобы эта деятельность не касалась оккупированных Арменией территорий Азербайджана».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил замминистра иностранных дел Араз Азимов.

«Еще одним требованием Баку было, чтобы деятельность ереванского офиса ОБСЕ ни при каких условиях не затрагивала вопрос армяно-азербайджанского конфликта, а также мер, направленных на его урегулирование, политического, военного, экономического аспектов решения проблемы. Эти вопросы были подняты Азербайджаном, и в результате австрийское председательство произвело определенные изменения и представило предложения, с которыми Армения не согласилась. Австрия и другие страны ОБСЕ, приняв нашу обеспокоенность, решили, что в этом случае офис не может продолжать свою деятельность. Офис в Ереване закроется. Процесс закрытия уже начался и должен завершиться в течение трех месяцев».

Н.О.