Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева: Диалог между культурами, людьми - единственный ключ к миру во всем мире (версия 2)

2017-05-06 15:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - То, что люди со всего мира собрались вместе, чтобы обсудить пути продвижения межкультурного диалога воодушевляет, сказала вице-президент Фонда Гейдара Алиева, Посол доброй воли продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Лейла Алиева в ходе выступления на втором пленарном заседании "Межкультурный диалог во имя продовольственной безопасности и устойчивого общества: основные элементы для обеспечения устойчивого развития и мира", в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

"Диалог между культурами, людьми - единственный ключ к миру во всем мире и процветанию. Альтернативы такому диалогу нет", - отметила Лейла Алиева.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева подчеркнула, что чем меньше между людьми диалога и понимания, тем больше путей для ненависти и невежества.

"На протяжении веков Азербайджан был местом слияния различных культур, религий и цивилизаций. На протяжении истории все люди в Азербайджане, будь то мусульмане, евреи или христиане, мирно сосуществовали. По факту, никто не воспринимал и не называл это "межкультурный диалог". Взаимодействие было просто частью повседневной жизни в нашей стране", - сказала Посол доброй воли FAO Лейла Алиева.

По ее словам, вполне естественно, что Баку стал одним из центров межкультурного диалога - местом, где собираются люди со всех уголков земного шара, чтобы сделать этот мир лучше.

"Мне особенно приятно выступать на этом пленарном заседании, тема которого имеет особое значение для меня, как Посла доброй воли FAO и как страстного защитника окружающей среды», - сказала Лейла Алиева.

Она подчеркнула, что тесная связь между продовольственной безопасностью, миром и устойчивым развитием, делает это мероприятие необходимым в настоящее время.

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