Финрегулятор Азербайджана готовит план реструктуризации нерабочих кредитов (версия 2)

2017-05-06 16:10 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана готовит план реструктуризации нерабочих кредитов, сказал в субботу старший аналитик ведомства Орхан Исмаилов на Финансовом и инвестиционном форуме в Баку.

По данным Центрального банка Азербайджана, к концу февраля 2017 года объем просроченных кредитов в национальной валюте Азербайджана составил 703 миллиона манатов, что на 4,6 процента больше, чем в аналогичный период 2016 года. Удельный вес просроченных манатных займов в кредитном портфеле банков и небанковских кредитных организаций составил 4,4 процента.

По данным Центробанка, просроченные займы в иностранной валюте составили 853,4 миллиона манатов, увеличившись в течение года на 29,8 процента. Их удельный вес достиг 5,37 процента.

В целом же совокупный объем просроченных займов в стране составил 1 556,4 миллиона манатов (рост за год на 17,1 процента) при удельном весе в 9,8 процента от кредитного портфеля банков.

По словам Исмаилова, Палата уже провела большую работу по капитализации и обеспечению ликвидности банковского сектора.

Совокупный объем капитала банковского сектора Азербайджана по итогам первого квартала 2017 года составил почти 2,76 миллиарда манатов. В течение квартала совокупный объем капитала азербайджанских банков вырос на 44,6 процента.

“В рамках стратегической "дорожной" карты по развитию финансовых услуг до 2020 года мы планируем сформировать финансовую систему, которая будет устойчива к внутренним и внешним шокам, сфокусирована на управлении рисками и будет обладать сильной инфраструктурой. К 2025 году финансовая система будет оздоровлена и предоставлять широкий спектр финансовых услуг для всех групп клиентов. Мы ожидаем, что после этого периода финансовый сектор станет еще более привлекательным для зарубежных инвесторов и конкурентоспособным на региональном уровне”, - сказал он.

В субботу в Баку проходит Финансовый и инвестиционный форум. В мероприятии принимает участие около 500 представителей финансового рынка. Участники форума расссмотрят перспективы развития финансовых рынков, стратегию финансирования компаний, налоговую политику и другие вопросы.

Официальный курс на шестое мая составляет 1,7026 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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