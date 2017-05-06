Прогноз погоды на воскресенье

2017-05-06 12:50 | www.oxu.az | 2

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном бюро гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в первой половине дня местами на полуострове вероятны кратковременные дожди. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Ожидается умеренный южный ветер.

На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла, в Баку ночью 13-15, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится в пределах нормы с 760 мм ртутного столба до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, ожидается туман.

Во многих районах днем в основном без осадков. Скорость западного ветра местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 11-16 градусов тепла.

Н.О.