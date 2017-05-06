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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-05-06 16:47 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), удешевился на 0,0001 маната (0,006 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70248 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

24 апреля

1,7022

1 мая

1,7025

25 апреля

1,7022

2 мая

1,7025

26 апреля

1,7025

3 мая

1,7024

27 апреля

1,7025

4 мая

1,7024

28 апреля

1,7025

5 мая

1,7026

Средний курс за неделю

1,70238

Средний курс за неделю

1,70248

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,016 маната (0,86 процентов). Средневзвешенный курс составил 1,85974 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

24 апреля

1,8484

1 мая

1,8542

25 апреля

1,8492

2 мая

1,8579

26 апреля

1,8627

3 мая

1,8615

27 апреля

1,8566

4 мая

1,8549

28 апреля

1,8495

5 мая

1,8702

Средний курс за неделю

1,85328

Средний курс за неделю

1,85974

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0009 маната (3,1 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,02968 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

24 апреля

0,0304

1 мая

0,0299

25 апреля

0,0305

2 мая

0,0299

26 апреля

0,0304

3 мая

0,0299

27 апреля

0,0299

4 мая

0,0297

28 апреля

0,0299

5 мая

0,029

Средний курс за неделю

0,03022

Средний курс за неделю

0,02968

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0006 маната (0,13 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,48026 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

24 апреля

0,4718

1 мая

0,4788

25 апреля

0,4764

2 мая

0,4793

26 апреля

0,4759

3 мая

0,483

27 апреля

0,4768

4 мая

0,482

28 апреля

0,4774

5 мая

0,4782

Средний курс за неделю

0,47566

Средний курс за неделю

0,48026

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 64,57 маната (3,1 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2133,922 маната.

Изменение стоимости унции золота:

24 апреля

2181,9651

1 мая

2156,1311

25 апреля

2160,7727

2 мая

2156,1311

26 апреля

2158,4295

3 мая

2137,2781

27 апреля

2148,2996

4 мая

2128,5107

28 апреля

2149,9170

5 мая

2091,559

Средняя стоимость за неделю

2159,87678

Средняя стоимость за неделю

2133,922

(Автор: Азад Гасанли)

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