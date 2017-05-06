Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
2017-05-06 16:47 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), удешевился на 0,0001 маната (0,006 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70248 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
24 апреля
|
1,7022
|
1 мая
|
1,7025
|
25 апреля
|
1,7022
|
2 мая
|
1,7025
|
26 апреля
|
1,7025
|
3 мая
|
1,7024
|
27 апреля
|
1,7025
|
4 мая
|
1,7024
|
28 апреля
|
1,7025
|
5 мая
|
1,7026
|
Средний курс за неделю
|
1,70238
|
Средний курс за неделю
|
1,70248
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,016 маната (0,86 процентов). Средневзвешенный курс составил 1,85974 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
24 апреля
|
1,8484
|
1 мая
|
1,8542
|
25 апреля
|
1,8492
|
2 мая
|
1,8579
|
26 апреля
|
1,8627
|
3 мая
|
1,8615
|
27 апреля
|
1,8566
|
4 мая
|
1,8549
|
28 апреля
|
1,8495
|
5 мая
|
1,8702
|
Средний курс за неделю
|
1,85328
|
Средний курс за неделю
|
1,85974
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0009 маната (3,1 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,02968 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
24 апреля
|
0,0304
|
1 мая
|
0,0299
|
25 апреля
|
0,0305
|
2 мая
|
0,0299
|
26 апреля
|
0,0304
|
3 мая
|
0,0299
|
27 апреля
|
0,0299
|
4 мая
|
0,0297
|
28 апреля
|
0,0299
|
5 мая
|
0,029
|
Средний курс за неделю
|
0,03022
|
Средний курс за неделю
|
0,02968
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0006 маната (0,13 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,48026 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
24 апреля
|
0,4718
|
1 мая
|
0,4788
|
25 апреля
|
0,4764
|
2 мая
|
0,4793
|
26 апреля
|
0,4759
|
3 мая
|
0,483
|
27 апреля
|
0,4768
|
4 мая
|
0,482
|
28 апреля
|
0,4774
|
5 мая
|
0,4782
|
Средний курс за неделю
|
0,47566
|
Средний курс за неделю
|
0,48026
На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 64,57 маната (3,1 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2133,922 маната.
|
Изменение стоимости унции золота:
|
24 апреля
|
2181,9651
|
1 мая
|
2156,1311
|
25 апреля
|
2160,7727
|
2 мая
|
2156,1311
|
26 апреля
|
2158,4295
|
3 мая
|
2137,2781
|
27 апреля
|
2148,2996
|
4 мая
|
2128,5107
|
28 апреля
|
2149,9170
|
5 мая
|
2091,559
|
Средняя стоимость за неделю
|
2159,87678
|
Средняя стоимость за неделю
|
2133,922
(Автор: Азад Гасанли)