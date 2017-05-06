Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-05-06 16:47 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), удешевился на 0,0001 маната (0,006 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70248 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 24 апреля 1,7022 1 мая 1,7025 25 апреля 1,7022 2 мая 1,7025 26 апреля 1,7025 3 мая 1,7024 27 апреля 1,7025 4 мая 1,7024 28 апреля 1,7025 5 мая 1,7026 Средний курс за неделю 1,70238 Средний курс за неделю 1,70248

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,016 маната (0,86 процентов). Средневзвешенный курс составил 1,85974 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 24 апреля 1,8484 1 мая 1,8542 25 апреля 1,8492 2 мая 1,8579 26 апреля 1,8627 3 мая 1,8615 27 апреля 1,8566 4 мая 1,8549 28 апреля 1,8495 5 мая 1,8702 Средний курс за неделю 1,85328 Средний курс за неделю 1,85974

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0009 маната (3,1 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,02968 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 24 апреля 0,0304 1 мая 0,0299 25 апреля 0,0305 2 мая 0,0299 26 апреля 0,0304 3 мая 0,0299 27 апреля 0,0299 4 мая 0,0297 28 апреля 0,0299 5 мая 0,029 Средний курс за неделю 0,03022 Средний курс за неделю 0,02968

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0006 маната (0,13 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,48026 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 24 апреля 0,4718 1 мая 0,4788 25 апреля 0,4764 2 мая 0,4793 26 апреля 0,4759 3 мая 0,483 27 апреля 0,4768 4 мая 0,482 28 апреля 0,4774 5 мая 0,4782 Средний курс за неделю 0,47566 Средний курс за неделю 0,48026

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 64,57 маната (3,1 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2133,922 маната.

Изменение стоимости унции золота: 24 апреля 2181,9651 1 мая 2156,1311 25 апреля 2160,7727 2 мая 2156,1311 26 апреля 2158,4295 3 мая 2137,2781 27 апреля 2148,2996 4 мая 2128,5107 28 апреля 2149,9170 5 мая 2091,559 Средняя стоимость за неделю 2159,87678 Средняя стоимость за неделю 2133,922

(Автор: Азад Гасанли)