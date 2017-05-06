IV Всемирный форум по межкультурному диалогу завершил свою работу

2017-05-06 17:54 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, выступившая на церемонии гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова сказала, что в рамках форума организация, которую она представляет, провела 13 мероприятий.

Он высоко оценила проведенный Азербайджаном форум: «Азербайджан, который расположился между Западом и Востоком», помогает нам, организовывая такого рода мероприятия. Мы должны укрепить связи и постараться реализовать обсужденные здесь вопросы».

Верховный представитель генсека ООН по Альянсу Цивилизаций Насир Абдулазиз Аль-Насер отметил, что межкультурный и межцивилизационный диалог становится более значимым: «Я выражаю благодарность руководству Азербайджана за оказанную в этом деле поддержку. Я ожидаю, что мы будем интенсивнее сотрудничать с Азербайджаном в этом направлении. Мы также совместно работаем в сфере продовольственной безопасности. В октябре состоится наше совместное мероприятие в Риме. В следующем году будет отмечено 10-летие Бакинского процесса, на котором будут награждены лица, внесший свой вклад в это дело».

Гендиректор ISESCO Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри сказал, что нужно устранить фобии, дискриминацию, ненависть к людям: «Этот на форум на самом деле является началом. Мы должны продолжать это дело. ISESCO является надежным партнером в этой сфере».

На церемонии закрытия также выступили представители Всемирной туристической организации, Совета Европы, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.