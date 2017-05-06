"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки: Баку – один из лучших городов мира, восхищен коврами и архитектурой (ФОТО)

2017-05-06 16:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Почетный гость первого Бакинского шопинг-фестиваля (Baku Shopping Festival), итальянский бизнесмен и филантроп Джанлука Вакки, известный как звезда соцсетей - "Танцующий миллионер", сегодня дал пресс-конференцию, рассказав о своих приоритетах в жизни и первом визите в столицу Азербайджана, сообщает Trend Life.

"Баку поразил меня своей невероятной красотой и теплотой, радушием и гостеприимством людей. Я побывал в Ичери шехер, увидел Девичью башню и другие достопримечательности. Мне очень понравилась древняя архитектура города, которая удачно гармонирует с современной, восхищен азербайджанскими коврами. Я получаю здесь большое удовольствие! Это очень важно для творческого человека", - отметил Джанлука Вакки.

По его словам, участие в Бакинском шопинг-фестивале стало для него приятным сюрпризом и поэтому выразил благодарность организаторам за приглашение.

"Я люблю делать шопинг, и бесспорно, сделаю покупки в Баку, но мне больше всего нравятся национальные сувениры. Увезу из Баку только самые замечательные впечатления, поверьте, говорю это не для "красного словца", а нахожусь под влиянием окружающих меня здесь прекрасных людей, событий, ауры города. Баку – один из лучших городов мира, где я побывал!", - сказал Джанлука Вакки.

Джанлука Вакки 6 мая выступит с диджей программой в Elektra Hall. Выступление в рамках Бакинского шопинг-фестиваля Джанлуки Вакки, чьи видеоролики набирают в социальных сетях рекордное количество просмотров, прославившегося зажигательными танцами, путешествиями и роскошным образом жизни, станет большим подарком для его бакинских поклонников.

Жизнь 50-летнего бизнесмена и миллионера Джанлуки Вакки чем-то напоминает сказку. Создается ощущение, в ней есть место только бесконечным развлечениям, самым разнообразным и изысканным удовольствиям и отличному настроению, а несчастьям, болезням, плохой погоде и депрессии вход воспрещен.

Вакки посчастливилось родиться в семье успешного бизнесмена: его отец в 60-е годы создал компанию Fin Vacchi Finanziaria Vacchi, которая по сей день занимается производством техники для упаковки фармацевтических препаратов и продуктов. Джанлука получил диплом по экономике и сейчас вместе с кузеном Алберто продолжает семейный бизнес. Помимо этого, на сегодняшний день он является главой компании SEA Societa Europea Autocaravan SpA, занимающейся производством автотрейлеров. Дополнительный доход Джанлука получает с акций компьютерной компании Eurotech и часовой марки Toy Watch. Посредством последней предприниматель и большой любитель моды создал собственный бренд GV, под которым выпускаются аксессуары и футболки.

Но вряд ли Джанлука мог предположить, что знаменитым на весь мир его сделает не многомиллионное состояние и образ жизни под знаком «лакшери», а зажигательные танцы и социальные сети.

"Танцующий миллионер" признался, что хореография его танцев спонтанна и все зависит от вдохновения.

"Я человек творческий и если мне понравится азербайджанская композиция, то могу станцевать и под эту музыку, все зависит от вдохновения. В Баку я познакомился с азербайджанскими знаменитостями и в будущем не исключаю реализацию совместного проекта, но для меня главное в жизни – это все же простые люди, они моя аудитория, они мой стимул. Нужно получать удовольствие от всего, что преподносит жизнь, и дарить этот позитив людям. Я всегда стараюсь брать от жизни все, что она мне преподносит: никогда не отказываю себе в радости и не позволяю погружаться в уныние. Стараюсь осознать и понять происходящее, чтобы стать еще сильнее ", - сказал Джанлука, который вывел для себя жизненную формулу Enjoy, что означает "Наслаждайся".

Глава пресс-службы министерства культуры и туризма Азербайджана Вугар Шихмамедов рассказал об успешном проведении первого Бакинского шопинг-фестиваля.

Бакинский шопинг-фестиваль проходит с 10 апреля по 10 мая при организационной поддержке Бюро конгрессов при министерстве культуры и туризма, и охватывает сразу несколько направлений - торговлю, туризм, сферу развлечений, моды и культуры.

В рамках фестиваля многочисленные торговые центры города предлагают гостям специальные скидки, в пунктах временной торговли в широком масштабе представлены торговые марки Азербайджана и ряда зарубежных стран. В период проведения фестиваля организованы лотереи, обеспечена выдача бонусных карт. Граждане Азербайджана и иностранные туристы могут воспользоваться системой Tax Free при покупке товаров на сумму сто манатов и выше.

Также проводятся различные развлекательные программы - концерты, театральные и кинопремьеры, выставки-ярмарки, торжественные церемонии и показы мод, организованы ежедневные шоу - выступления ди-джеев и аниматоров, певцов и артистов, флешмобы, парад маскотов, танцы, выступления акробатов и т.д., способствующие превращению фестиваля в большой праздник.

В центре столицы, в отелях и торговых центрах установлены информационные киоски. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте фестиваля http://bakushopfest.com/, который функционирует на нескольких языках.

Следующий шопинг-фестиваль будет проведен в октябре этого года.

(Автор: Джани Бабаева)