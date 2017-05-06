На Южную Корею обрушилась сильнейшая пыльная буря (ФОТО)

2017-05-06 17:07 | www.trend.az | 3

Самая сильная в этом году пыльная буря обрушилась на Южную Корею, сообщило агентство Ренхап. Об этом пишет РИА Новости.

​Концентрация в воздухе микрочастиц РМ-10 превысила норму в 10 раз и достигла рекордного уровня. По данным Национального института исследований окружающей среды, предупреждения о повышенном уровне содержания микрочастиц в воздухе были распространены в 12 городах. Населению рекомендовано не выходить на улицу, а если этого не удается избежать, надевать защитные марлевые повязки.

​В Сеуле концентрация твердых частиц РМ-10 составила 265 микрограммов на кубический метр. РМ-10 — это находящиеся в воздухе частицы диаметром 10 и менее микрометров. При концентрации частиц на уровне 150 микрограммов на кубический метр объявляется режим наблюдения, а при уровне в 300 миллиграммов — предупреждение об опасности.

В 40 километрах к западу от Сеула отмечен самый высокий уровень концентрации РМ-частиц — до 650 микрограммов на кубический метр.