В IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу участвовали 123 страны

2017-05-06 18:00 | www.apa.az | 3

В IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу участвовали 123 страны.

Как сообщает АПА, об этом на церемонии закрытия форума заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

По его словам, в форуме участвовали более 1500 человек: «Для участия в форуме в Азербайджан приехали 800 человек. 200 человек выступили в качестве докладчиков. Мы провели 40 разных панелей. Форум транслировался в прямом эфире телевидением ООН».