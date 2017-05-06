СГБ и МВД провели совместную операцию в Астаре
2017-05-06 13:59 | www.oxu.az | 2
Сотрудники районного отделения полиции Астары и районного отделения Службы государственной безопасности провели совместную операцию.
ак передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно информации, в результате оперативных мероприятий 5 мая во время осмотра 5 домов в селах Тенгерюд и Ваго, было обнаружено и изъято в общем 365 штук запрещенной религиозной литературы и 13 единиц CD.
Расследования по факту произошедшего продолжаются.
A.M.