СГБ и МВД провели совместную операцию в Астаре

2017-05-06 13:59 | www.oxu.az | 2

Сотрудники районного отделения полиции Астары и районного отделения Службы государственной безопасности провели совместную операцию.

ак передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, в результате оперативных мероприятий 5 мая во время осмотра 5 домов в селах Тенгерюд и Ваго, было обнаружено и изъято в общем 365 штук запрещенной религиозной литературы и 13 единиц CD.

Расследования по факту произошедшего продолжаются.

A.M.