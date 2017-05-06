Проведение Игр исламской солидарности в Баку даст новый импульс этим играм - Африканский союз гимнастики

2017-05-06 17:10 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Проведение Игр исламской солидарности в Баку даст новый импульс этим играм, сказал в субботу Trend президент Африканского союза гимнастики Али Заатер в кулуарах ежегодного Совета Международной федерации гимнастики (FIG) в Баку.

"Проведение Игр исламской солидарности в Азербайджане повышает значение и популярность этого соревнования", - отметил он.

Заатер сказал, что Азербайджан делает большую работу для развития гимнастики и успешно проводит много различных соревнований по гимнастике и по другим видам спорта.

"Азербайджан хорошо известен в мире усилиями, направленными на развитие всех видов спорта. То что Азербайджан провел первые Европейские игры и проведет Игры исламской солидарности подтверждает, что вклад страны в развитие спорта имеет большое значение", - добавил он.

(Автор: Ляман Зейналова)