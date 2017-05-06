В Баку состоялась пресс-конференция Джанлуки Вакки

2017-05-06 18:12 | www.apa.az | 3

Прибывший в Баку в рамках проекта «Baku shopping fest» итальянский бизнесмен и диджей Джанлука Вакки провел пресс-конференцию.

Как сообщает АПА, выступивший на конференции представитель Министерства культуры и туризма Вугар Шыхмамедов сказал, что Д. Вакки является гостем фестиваля.

Он отметил, что фестиваль продлится до 10 мая.

Д. Вакки выразил удовлетворение в связи с тем, что находится в Баку. Отвечая на вопросы, Д. Вакки сказал, что его танцы не ставит хореографы, они спонтанные.

Отметим, Д. Вакки прославился в соцсетях как «танцующий миллионер». Сегодня в одном из клубов Баку он выступит со своей диджей программой.