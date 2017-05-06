В Украине похитили 20 тонн мяса, предназначенного для азербайджанской компании

2017-05-06 14:39 | www.oxu.az | 3

В Винницкой области Украины направлявшиеся в Азербайджан 20 тонн мясных продуктов пропали.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, груз, оцениваемый в 70 тыс. долларов и отправленный азербайджанской компании, пропал по пути на украинскую таможню.

В связи с пропажей груза компания обратилась в правоохранительные органы, в том числе и в органы внутренних дел Украины, в Службу безопасности и к депутатам Верховной Рады.

Отметим, что до сегодняшнего момента на территории Украины было украдено 10 груженных грузовых машин, принадлежащих разным компаниям Азербайджана.

A.M.