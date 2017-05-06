В Баку открылась выставка Вугара Мурадова "Сходства", посвященная ковровому искусству (ФОТО)

2017-05-06 17:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Музее современного искусства в Баку состоялось открытие персональной выставки известного художника Вугара Мурадова «Сходства», сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие ректор филиала Московского государственного университета (МГУ) имени М.В.Ломоносова в Баку, член-корреспондент НАНА, профессор Наргиз Пашаева, основатель и руководитель Центра Современного Искусства YARAT Аида Махмудова, известные художники Ариф Гусейнов, Алтай Садыхзаде, Эльчин Алиев, Гусейн Хагведиев, Алияр Алимирзоев, Мусеиб Амиров, искусствовед Рафаэль Гюльмамедов, руководитель телеканала «Культура», заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов, народные артисты Мабуд Магеррамов, Людмила Духовная, представители культуры, искусства, науки, дипломатических миссий и ряд других известных лиц.

Выступившие отметили, что на всем протяжении эволюции своего творческого пути Вугар Мурадов разрабатывал тонкую визуальную стратегию чувственного знака, который в лучших произведениях этого талантливого и самобытного мастера превращается в символ глубокого чувства, беспрепятственно проникающего в душу каждого зрителя. В последнее время художник-живописец работает тематическими сериями, последовательно разрабатывая свои оригинальные художественные идеи. На этот раз было представлено 16 живописных работ, посвященных ковровому искусству, которые вызвали большой интерес гостей. Выставка продлится до 21 мая.

В предисловии, посвященного выставке каталога, художник, доктор философии Теймур Даими дал высокую оценку творчеству Вугара Мурадова. «На этот раз, в своих поисках Вугар Мурадов замахнулся на святая святых азербайджанской визуальной традиции - на ковёр! Напомним, азербайджанский ковёр является не просто древней и наиболее фундаментальной, но и крайне консервативной традицией, не склонной к модификации собственной, сформированной на протяжении многих веков канонической структуры. Любое новшество в этой сфере встречается прохладно и с недоверием. Но Вугар Мурадов нашёл, как мне кажется, оптимальный путь разработки этой щепетильной темы. Он применяет скульптурный подход к изображению. Известно, что ещё Микеланджело говорил, что его скульптуры уже имеются в готовом виде внутри природных кусков мрамора и ему, как художнику, нужно лишь отсечь лишнее, чтобы высвободить эти скульптуры. Аналогичным образом поступает и Вугар. Он берёт заинтересовавший его ковёр, принадлежащий к школе ковроделия, а их несколько - Бакинская, Гянджинская, Газахская, Ширванская, Шамахинская, Карабахская, Губинская, Ардебильская и Тебризская - внимательно рассматривает орнаменты и узоры выбранного ковра и находит в них скрытые от чужих глаз контуры условных, но вполне фигуративных композиций», - отметил Теймур Даими.

В «ковровой» серии проявляется такой неожиданный, возможно неосознанный самим автором, синтез двух концептуальных подходов к решению изобразительной композиции — восточно-исламского и дальневосточно-буддийского. Этот интересный и плодотворный синтез придаёт современному искусству неоднородного Востока стилистическую цельность, которая была доселе не представима, так как базировалась на совершенно разных религиозно-философских традициях, хотя обе визуально-пластические традиции относились к искусству Востока. То есть, происходит символическая встреча «двух Востоков».

Вугар Мурадов - выпускник Бакинского художественного училища имени А.Азимзаде. Член Союза художников, Союза карикатуристов и Объединения фотографов Азербайджана, член Международной федерации художников ЮНЕСКО (The International Federation of Artists UNESCO), участник многих международных выставок, симпозиумов. Работы художника выставлялись и хранятся в коллекциях в США, Турции, Италии, Германии, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Иране и ряде других стран.

(Автор: Вугар Иманов)