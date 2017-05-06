Завершился футбольный турнир БГУ в честь 94-летия Гейдара Алиева (ФОТО)

2017-05-06 17:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) прошла торжественная церемония награждения победителей футбольного турнира, посвященного 94-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Мероприятие открыл ректор, академик Абель Магеррамов, поздравивший победителей турнира, в котором принимали участие команды 17 факультетов БГУ и команда студентов-иностранцев вуза.

Первое место заняла команда юридического факультета, второе – факультета экологии и почвоведения. Третье место поделили между собой команды филологического факультета и факультета социальных наук и психологии.