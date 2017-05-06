В Грузии открылась личная выставка азербайджанского художника

2017-05-06 18:22 | www.apa.az | 2

В грузинском городе Марнеули открылась личная выставка азербайджанского художника.

Как сообщает грузинское бюро АПА, на выставке «От частицы к солнцу» Ризвана Исмаилова, который является первым азербайджанцем членом Федерации художников Грузии, были продемонстрированы более 20 произведений художества.

Р. Исмаилов сообщил, что до сих пор он работал более чем над 100 произведениями. Также его выставки организовывались и за рубежом.

В завершении мероприятия была проведена презентация книги «От частицы к солнцу» поэта Ибрагимхалили, которая рассказывает о Р. Исмаилове.

Отметим, в Тбилиси и Баку были изданы каталоги произведений художника. Произведения Р. Исмаилова были продемонстрированы в библиотеке парламента Грузии, Центральном выставочном салоне имени С. Бахлулзаде в Баку, Турции, Франции и России.