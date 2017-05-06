Азербайджан готов к проведению Олимпийских игр - член Совета FIG (ФОТО)

2017-05-06 17:48 | www.trend.az | 2

БАКУ/Trend/ - Думаю, что Азербайджан готов к проведению Олимпийских игр, сказала в субботу Trend член Совета Международной федерации гимнастики (FIG) Атанасоула Лампрополоу, принимающая участие в ежегодном заседании Совета FIG в Баку.

"Азербайджан ведет эффективную работу в сфере гимнастики и в целом в сфере спорта. У вас имеются все спортивные сооружения и большая финансовая поддержка. В Азербайджане очень сильные тренеры и гимнасты", - сказала она.

Лампрополоу отметила, что она ожидает проведения Игр исламской солидарности в Баку на высоком уровне.

Президент Федерации по батуту Болгарии Стоян Димитров, в свою очередь, поздравил Федерацию гимнастики Азербайджана с проведением Совета FIG на высоком уровне.

"На заседании мы обсудили новые регламенты по всем видам гимнастики", - сказал он.

Димитров отметил, что Азербайджан достигает больших успехов в сфере спорта.

"Недавно сборная Болгарии по батуту прошла подготовку в Баку. Мы выражаем благодарность Федерации гимнастики Азербайджана за хорошие условия, созданные для наших гимнасток", - добавил он.

Он также подчеркнул поддержку государства развитию спорта в Азербайджане. "Я уверен, что ваша страна и в будущем достигнет больших успехов в сфере спорта", - сказал Димитров.

(Автор: Ляман Зейналова)