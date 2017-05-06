Госкомтаможня Азербайджана увеличила отчисления в госбюджет почти на 20%

2017-05-06 17:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2017 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в госбюджет почти 758,1 миллиона манатов, что почти на 17,7 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчета ГТК.

За апрель ГТК перечислил в госбюджет почти 187 миллионов манатов. В прошлом месяце поступления от таможенных пошлин составили 56,6 миллиона манатов, НДС - 120,1 миллиона манатов, акцизов - 7,7 миллиона манатов, а по дорожному налогу - 2,6 миллиона манатов.

По сравнению с апрелем 2016 года ГТК увеличил поступления от таможенных пошлин на 4,4 процента. Поступления по НДС сократились на 17,5 процента, акцизам – в два раза, а дорожному налогу – в 4,6 раза.

Прогноз по таможенным поступлениям в госбюджет Азербайджана на 2017 год составляет 2,2 миллиарда манатов.

Официальный курс на шестое мая составляет 1,7026 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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