Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева: Диалог между культурами, людьми - единственный ключ к миру во всем мире (Версия 4)

2017-05-06 17:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - То, что люди со всего мира собрались вместе, чтобы обсудить пути продвижения межкультурного диалога воодушевляет, сказала вице-президент Фонда Гейдара Алиева, Посол доброй воли продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Лейла Алиева в ходе выступления на втором пленарном заседании "Межкультурный диалог во имя продовольственной безопасности и устойчивого общества: основные элементы для обеспечения устойчивого развития и мира", в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

"Диалог между культурами, людьми - единственный ключ к миру во всем мире и процветанию. Альтернативы такому диалогу нет", - отметила Лейла Алиева.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева подчеркнула, что чем меньше между людьми диалога и понимания, тем больше путей для ненависти и невежества.

"На протяжении веков Азербайджан был местом слияния различных культур, религий и цивилизаций. На протяжении истории все люди в Азербайджане, будь то мусульмане, евреи или христиане, мирно сосуществовали. По факту, никто не воспринимал и не называл это "межкультурный диалог". Взаимодействие было просто частью повседневной жизни в нашей стране", - сказала Посол доброй воли FAO Лейла Алиева.

По ее словам, вполне естественно, что Баку стал одним из центров межкультурного диалога - местом, где собираются люди со всех уголков земного шара, чтобы сделать этот мир лучше.

"Мне особенно приятно выступать на этом пленарном заседании, тема которого имеет особое значение для меня, как Посла доброй воли FAO и как страстного защитника окружающей среды», - сказала Лейла Алиева.

Она подчеркнула, что тесная связь между продовольственной безопасностью, миром и устойчивым развитием, делает это мероприятие необходимым в настоящее время.

"Мы все знаем, что межкультурный диалог является важным противодействием глобальному всплеску расизма и насилия, однако его возможности выходят далеко за рамки продвижения идей толерантности и сосуществования. Межкультурные встречи также способствуют развитию новаторских методов достижения наших общих целей", - сказала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.



По словам Лейлы Алиевой, принятие Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, стало знаковым событием для мирового сообщества в его миссии по обеспечению благополучия людей и планеты.

"Не случайно, что первые две цели Повестки направлены именно на искоренение нищеты и голода. Это отражает общее понимание того, что только при достижении этих целей мы можем построить мирные, инклюзивные и устойчивые общества. Грустно и неестественно, что в XXI веке 870 миллионов человек во всем мире по-прежнему страдают от голода и недоедания - все это происходит в то время, когда в глобальном масштабе более трети продуктов выбрасывается. Изменение климата делает ситуацию с глобальной продовольственной безопасностью еще более неопределенной. В то же время глобализация привела к утрате традиционных знаний и биоразнообразия сельского хозяйства. Чрезмерная зависимость от нескольких основных культур отрицательно сказывается на наших экосистемах, разнообразии продуктов питания и здоровье людей", - сказала Посол доброй воли FAO Лейла Алиева.



Лейла Алиева подчеркнула, что на протяжении всей истории, различные культуры и народы развивали многочисленные способы производства и приготовления пищи.

"Сохранение этих традиций и обмен ими улучшает продовольственную безопасность, укрепляет жизнеспособность общин и способствует устойчивости и миру. Таким образом, укрепление межкультурного диалога имеет важное значение для распространения и сохранения традиционных сельскохозяйственных знаний. Другими словами, мы должны объединиться для того, чтобы урожай прошлого стал урожаем будущего", - сказала Лейла Алиева.

Она подчеркнула, что делиться продуктами питания - само по себе является формой культурного диалога. Культура кухни предоставляет людям возможность сблизиться, преодолеть предрассудки и лучше понять различные стили жизни.

"Настало время, когда международное сообщество объединяет усилия по использованию продовольственной безопасности и питания для улучшения межкультурных отношений и содействия совместному процветанию. В этой связи я приветствую мероприятие, посвященное межконфессиональному празднованию продовольственной безопасности посредством культурной самобытности и разнообразия. Это мероприятие FAO, Альянс цивилизаций ООН и другие партнеры намерены провести при поддержке Азербайджана в штаб-квартире FAO в октябре. Это мероприятие вытекает из Бакинского процесса и будет посвящено важной роли продовольствия в распространении толерантности и преодолении культурных различий. Такие универсальные вопросы, как продовольственная безопасность, охрана окружающей среды и устойчивое развитие, ни одна страна или организация не в состоянии решить в одиночку. Диалог имеет решающее значение для воплощения в жизнь глобальной повестки дня в области развития. Исходя из этого, мы основали в 2011 году Международный диалог по охране окружающей среды - IDEA. Наши намерения были простыми - стать общественной платформой и обеспечить молодому поколению более безопасное, здоровое и зеленое будущее. Наш лозунг говорит сам за себя: "Одна земля, одно будущее"", - сказала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Она отметила, что разносторонняя деятельности IDEA охватывает сферу образования, просвещения, устойчивого развития, а также борьбу с загрязнением окружающей среды.

"За последние пять лет наша относительно молодая организация смогла добиться замечательных результатов - мы посадили более пяти миллионов деревьев по всей стране, спасли газелей от вымирания и приступили ко многим другим природоохранным проектам. Мы стараемся подходить ко всем нашим проектам творчески и позитивно. Среди наших текущих инициатив - проекты по спасению кавказского леопарда и возвращение зубров на Кавказ. Кроме того, в контексте наших усилий по спасению осетровых в Каспийском море, в прошлом году усилиями IDEA запущен проект по очистке дельты реки Кура. Цель проекта - повысить популяцию рыбы, улучшить качество воды и общую экологию прибрежных районов. Я также рада отметить, что несколько недель назад в сотрудничестве с FAO был запущен совместный проект по закладке в регионах Азербайджана фруктовых садов для малообеспеченных жителей. Этот конкретный проект обеспечит домохозяйства в сельских районах земельными участками и фруктовыми деревьями, проект позволит им получать устойчивый доход. Я хотела бы поблагодарить офис партнерства и координации FAO в Азербайджане и его руководителя Мелек Чакмак за их усилия и всю проделанную работу", - сказала Посол доброй воли FAO Лейла Алиева.

Она отметила, что независимо от расы, религии, традиций и верований, мы все живем на одной планете и связаны общим будущим.

"Экологические вызовы не знают границ. Суровая реальность такова, что нарушающая законы природы человеческая деятельность может привести нас к большим глобальным катастрофам. Люди должны знать ценность сокровищ, которыми они обладают, прежде чем полностью их потерять", - сказала Лейла Алиева.

Она привела цитату известного американского режиссера, продюсера и автора Тома Шедьяка, который сказал, что ничто в природе не берет больше того, чем ему нужно. Дерево не забирает все питательные вещества из почвы, а только те, что нужны ему для его роста, лев не убивает каждую газель. У того, что берет больше, чем отдает, есть название - рак.

"Так или иначе, действия, образ жизни и привычки каждого человека оказывают влияние на окружающую среду. И каждый человек может осуществить заметное позитивное изменение. Следовательно, каждый должен внести свой вклад в обеспечение нашего общего устойчивого будущего. Я надеюсь, что в течение несколько дней проведенных в Азербайджане у вас была возможность попробовать нашу восхитительную кухню, посетить наши культурные достопримечательности и пообщаться с местными жителями. Я уверена, что этот опыт поможет вам еще больше оценить силу разнообразия", - сказал Лейла Алиева.

Она подчеркнула, что разнообразие и диалог создают мосты взаимопонимания между группами, что, естественно, помогает избежать конфликтов и снизить напряженность.

"Такие мосты не создаются на официальных встречах или переговорах, а скорее за кулисами, в ходе дружеских и неформальных бесед и встреч, во время обеденных перерывов и кофе-брейков. Я призываю всех вас оставаться открытыми для диалога в любое время. Я желаю вам счастья, любви и процветания", - сказала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

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