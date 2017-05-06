В Гяндже организован грандиозный флэшмоб – ВИДЕО

2017-05-06 17:37 | www.oxu.az | 2

В Гяндже создали «живой» логотип IV Игр исламской солидарности.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, в преддверии IV Игр исламской солидарности в Гяндже был организован грандиозный флэшмоб с участием 6 тыс. человек. Молодежь Гянджи, собравшись на главной площади им. Гейдара Алиева, поделилась радость спортивного соревнования. Создав «живой» логотип, они продемонстрировали миру, что объединились вокруг призывов к миру и согласию.

Создание «живого» логотипа проходило на глазах у представителей общественности города и городских жителей.

Флэшмоб был проведен с участием 6 тыс. молодых ребят. До этого в Гяндже в этом же месте был создан «живой» портрет общенационального лидера Гейдара Алиева, а в 2015 году – «живое» лого Первых олимпийских игр BAKU 2015. В прошлом году было создано «живое» лого «Гянджа - Европейская молодежная столица – 2016».

Отметим, что организаторами продемонстрированного «живого» лого является Общественное объединение «Гянджа - Европейская молодежная столица – 2016».

A.M.