Cкончалась известная азербайджанская ученая Рафига Алиева

2017-05-06 21:55 | www.apa.az | 3

Научная общественность Азербайджана понесла тяжелую утрату. На 85 году скончалась известная ученая-химик, действительный член НАНА, доктор химических наук, профессор Рафига Алирза гызы Алиева.

Как передает АПА, президент Ильхам Алиев, представители государства и правительства, научные деятели выразили соболезнования в связи с кончиной Р.Алиевой.

Церемония прощания с Р.Алиевой пройдет завтра с 14.00 до 16.00 в круглом зале НАНА (проспект Гусейна Джавида, 31).

Отметим, что Р.Алиева приходилась тетей президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.